Кьюбан – об обмене Дончича: большинство ответственных уже не работают, это было необходимо

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказался об обмене Луки Дончича, который состоялся в феврале прошлого года. Словенский разыгрывающий в результате сделки стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс». В «Даллас» перешёл Энтони Дэвис.

«Это было ошибкой, и мне жаль, что со мной не посоветовались заранее. Большинство тех, кто несёт за это ответственность, уже, к счастью, не работает здесь, и, на мой взгляд, это было необходимо», — приводит слова Кьюбана на своём сайте журналист Марк Штейн.

В нынешнем сезоне НБА Дончич к настоящему моменту принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирал 33,6 очка, совершал 8,1 подбора и отдавал 8,8 передачи.

