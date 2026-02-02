Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» Дёмина потерпел поражение с третьей худшей разницей в истории клуба

«Бруклин» Дёмина потерпел поражение с третьей худшей разницей в истории клуба
,
Комментарии

В ночь на 2 февраля мск состоялся матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Детройт Пистонс» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась со счётом 130:77 в пользу «Детройта». Примечательно, что разница «-53», с которой уступили подопечные Жорди Фернандеса, является третьей худшей в истории команды.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
130 : 77
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Дюрен - 21, Каннингем - 18, Дженкинс - 18, Харрис - 11, Сассер - 10, Томпсон - 9, Стюарт - 9, Айви - 8, Грин - 8, Робинсон - 8, Холланд - 6, Рид - 4
Бруклин Нетс: Пауэлл - 12, Томас - 12, Клэкстон - 10, Шарп - 8, Уилсон - 8, Вульф - 6, Лидделл - 5, Траоре - 5, Мэнн - 4, Сараф - 4, Дёмин - 3, Мартин

Более крупные поражения «Бруклин Нетс» терпел лишь дважды: 15 января 2025 года в гостевом матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (67:126, «-59») и 21 января 2026 года во встрече с «Нью-Йорк Никс» (66:120, «-54»).

До февраля 2024 года команда лишь один раз за 47 лет проигрывала с разницей в 50 и более очков — 18 октября 1978 года «Хьюстон Рокетс» обыграл «Нетс» со счётом 139:87.

Сейчас читают:
После лучшего матча в НБА у Дёмина — провал. «Бруклин» опять проиграл с неприличным счётом
После лучшего матча в НБА у Дёмина — провал. «Бруклин» опять проиграл с неприличным счётом

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android