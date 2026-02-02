«Бруклин» Дёмина потерпел поражение с третьей худшей разницей в истории клуба

В ночь на 2 февраля мск состоялся матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Детройт Пистонс» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась со счётом 130:77 в пользу «Детройта». Примечательно, что разница «-53», с которой уступили подопечные Жорди Фернандеса, является третьей худшей в истории команды.

Более крупные поражения «Бруклин Нетс» терпел лишь дважды: 15 января 2025 года в гостевом матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (67:126, «-59») и 21 января 2026 года во встрече с «Нью-Йорк Никс» (66:120, «-54»).

До февраля 2024 года команда лишь один раз за 47 лет проигрывала с разницей в 50 и более очков — 18 октября 1978 года «Хьюстон Рокетс» обыграл «Нетс» со счётом 139:87.

