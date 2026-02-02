Портал из США поставил оценку Дёмину после разгрома «Бруклина» в матче с «Детройтом»

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс». Подопечные Жорди Фернандеса потерпели крупное поражение со счётом 77:133.

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин получил оценку F (очень слабый матч). В этой встрече он провёл на площадке 14 минут и 34 секунды и за это время набрал три очка и сделал одну результативную передачу.

Примечательно, что в этом матче прервалась рекордная серия Егора по трёхочковым броскам. До этого спортсмен реализовывал «трёшки» в 34 играх подряд.

