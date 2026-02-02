Скидки
Портал из США поставил оценку Дёмину после разгрома «Бруклина» в матче с «Детройтом»

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс». Подопечные Жорди Фернандеса потерпели крупное поражение со счётом 77:133.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
130 : 77
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Дюрен - 21, Каннингем - 18, Дженкинс - 18, Харрис - 11, Сассер - 10, Томпсон - 9, Стюарт - 9, Айви - 8, Грин - 8, Робинсон - 8, Холланд - 6, Рид - 4
Бруклин Нетс: Пауэлл - 12, Томас - 12, Клэкстон - 10, Шарп - 8, Уилсон - 8, Вульф - 6, Лидделл - 5, Траоре - 5, Мэнн - 4, Сараф - 4, Дёмин - 3, Мартин

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин получил оценку F (очень слабый матч). В этой встрече он провёл на площадке 14 минут и 34 секунды и за это время набрал три очка и сделал одну результативную передачу.

Примечательно, что в этом матче прервалась рекордная серия Егора по трёхочковым броскам. До этого спортсмен реализовывал «трёшки» в 34 играх подряд.

Главные новости дня:

Комментарии
