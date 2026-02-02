Единая лига представила символическую пятёрку недели, двое россиян — в списке

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели (с 26 января по 1 февраля). В список вошли два российских игрока (Илья Карпенков и Андрей Мартюк) и три иностранца.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Мело Тримбл (ЦСКА);

Октавиус Эллис («Уралмаш»);

Илья Карпенков («Пари Нижний Новгород»);

Андрей Мартюк («Зенит»);

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»).

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 23 победы и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС (21 победа и три поражения). Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (17 побед и девять поражений).

