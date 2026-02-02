Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига представила символическую пятёрку недели, двое россиян — в списке

Единая лига представила символическую пятёрку недели, двое россиян — в списке
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели (с 26 января по 1 февраля). В список вошли два российских игрока (Илья Карпенков и Андрей Мартюк) и три иностранца.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Мело Тримбл (ЦСКА);
Октавиус Эллис («Уралмаш»);
Илья Карпенков («Пари Нижний Новгород»);
Андрей Мартюк («Зенит»);
Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 23 победы и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС (21 победа и три поражения). Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (17 побед и девять поражений).

Сейчас читают:
Так побеждают чемпионы. ЦСКА отыграл огромное отставание и на характере прибил УНИКС
Так побеждают чемпионы. ЦСКА отыграл огромное отставание и на характере прибил УНИКС

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android