Илона Корстин ответила, кто стал настоящим лидером для болельщиков Единой лиги

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что защитник ЦСКА Мело Тримбл является лидером московской команды и всего чемпионата Единой лиги.

«Мело стал настоящим лидером не только в ЦСКА, но и нашего чемпионата. Он играет эффективно, результативно и очень красиво. Мне кажется, он стал настоящим любимчиком наших болельщиков», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Отметим, что ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице Единой лиги, одержав 23 победы в 25 проведённых матчах. Следующим соперником армейцев станет пермская команда «Бетсити Парма» — встреча состоится 5 февраля в рамках турнира WINLINE Basket Cup.