Главная Баскетбол Новости

Илона Корстин ответила, кто стал настоящим лидером для болельщиков Единой лиги

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что защитник ЦСКА Мело Тримбл является лидером московской команды и всего чемпионата Единой лиги.

«Мело стал настоящим лидером не только в ЦСКА, но и нашего чемпионата. Он играет эффективно, результативно и очень красиво. Мне кажется, он стал настоящим любимчиком наших болельщиков», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Отметим, что ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице Единой лиги, одержав 23 победы в 25 проведённых матчах. Следующим соперником армейцев станет пермская команда «Бетсити Парма» — встреча состоится 5 февраля в рамках турнира WINLINE Basket Cup.

Новости. Баскетбол
