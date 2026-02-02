Видео: Егор Дёмин случайно забросил мяч в своё кольцо в матче НБА

В ночь на 2 февраля мск состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Детройт Пистонс» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась со счётом 130:77 в пользу игроков «Пистонс».

В середине второй четверти случился курьёзный момент с участием российского разыгрывающего «Бруклина» Егора Дёмина. Во время исполнения штрафных бросков соперниками Дёмин после промаха Кейда Каннингема неудачно сыграл на подборе, случайно смахнув мяч в своё кольцо.

Видео можно посмотреть на канале MrBuckBuckClips в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC

В общей сложности Дёмин в матче с «Детройтом» провёл на площадке 14 минут и 34 секунды и за это время набрал три очка и сделал одну результативную передачу.