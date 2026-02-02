«Уступать можно по-разному». Комментатор Логунов оценил исход матча ЦСКА — УНИКС

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов поделился мнением о матче Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 84:80.

«Чемпионский характер — ровно то, что позволяет тебе вернуться в игру, проигрывая «минус 17». Матч был с ароматом плей-офф, команды готовились друг к другу, зная слабые места.

Стоило армейцам сократить разницу, погоня превратилась в снежный ком. Мело Тримбл «привёз» 30-ку обороне, которая не ждала от него такого представления. Фолы и потери — именно они сделали разницу, когда гости стали терять концентрацию. ЦСКА, пробуксовав на старте, лишь набирали ход. Казанцы играли в хороший баскетбол лишь 28 минут из 40.

У УНИКСа только набирает форму Пэрис Ли, отсутствовал Дишон Пьер, который слишком много выполняет работы на площадке, чтобы перекрывать все 40 минут без него.

Ничего страшного не случилось. Кому-то пришлось бы уступить. Но уступать можно по-разному. Поражение, когда вторую половину вы начинаете с хорошим перевесом и отдаёте игру в четвёртой, может сказаться на уверенности игроков в очном противостоянии. А его не избежать в борьбе за титул», – сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

