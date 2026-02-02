Эксперт из США высказался о Дёмине после разгромного поражения «Бруклина» в НБА

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением об игре разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс» (77:133). В этой встрече российский спортсмен набрал три очка и сделал одну результативную передачу.

«После своего лучшего матча в сезоне Дёмин не смог проявить себя — на этот раз у него совсем не пошла игра с периметра против одной из лучших оборонительных команд лиги. Его выступления иногда нестабильны из-за высокой физической плотности соперников, и встреча с «Пистонс» стала для него настоящим испытанием — справиться с такой защитой непросто для большинства игроков», — говорится в материале эксперта.

