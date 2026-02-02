«Воспринимал это как вызов». Майкл Джордан выделил особую для себя арену в НБА

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан рассказал о значении матчей на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. По его словам, особая атмосфера, требовательные болельщики создают уникальные условия, где любая потеря концентрации ощущается моментально.

«Я всегда считал «Мэдисон Сквер Гарден» настоящей святыней баскетбола. Здесь царит особая атмосфера и глубокое понимание игры: зрители разбираются в баскетболе, а команды Нью-Йорка всегда выкладываются ради своих болельщиков. И фанаты это ценят — если команда действует не в полную силу, они тут же дадут это почувствовать как своим, так и соперникам.

Но я никогда не чувствовал там враждебности лично к себе. Скорее, это азарт, желание сбить соперника с толку — атмосфера здесь заряжает, болельщики делают всё, чтобы вывести тебя из равновесия. Но меня это только мотивировало. Как только начинался матч, я словно переставал слышать шум трибун. Если на площадке я обращал внимание на болельщиков, значит, был недостаточно сосредоточен на игре.

Во время паузы или штрафных, конечно, можно заметить Спайка Ли, подшучивающего или что-то выкрикивающего с трибун, но с началом игры я полностью концентрировался на сопернике и происходящем на площадке — для меня всё остальное переставало существовать. Болельщики стараются отвлечь, но я воспринимал это как вызов: мне хотелось доказать, что никакие провокации не смогут выбить меня из колеи. Я всегда думал, что единственный способ реально повлиять на меня — это выйти против меня на площадку.

Такой настрой я старался передавать и команде. Как лидер считал своей задачей, чтобы ни Скотти Пиппен, ни кто-либо ещё из наших не поддавался давлению трибун. Всё дело в том, чтобы уметь сохранять полный фокус на игре, оставаясь верным своей задаче и не теряя самообладания, что бы ни происходило вокруг», — сказал Джордан в интервью на NBA on NBC.

