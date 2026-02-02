«Детройт» одержал крупнейшую победу в истории франшизы, обыграв «Бруклин»

В ночь на 2 февраля мск состоялся матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Детройт Пистонс» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась со счётом 130:77 в пользу «Детройта». Разница в 53 очка стала самой крупной в истории «Детройта». Предыдущий рекорд в 52 очка держался с 31 января 2003 года. Тогда команда обыграла «Бостон Селтикс» (118:66).

Отметим, что матч с «Детройтом» с нулём реализованных трёхочковых (0 из 4) завершил разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин. Таким образом, спортсмен прервал свою рекордную серию для новичков в НБА из 34 игр подряд хотя бы с одним успешным трёхочковым броском.

