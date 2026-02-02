Скидки
«Детройт» одержал крупнейшую победу в истории франшизы, обыграв «Бруклин»

Комментарии

В ночь на 2 февраля мск состоялся матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Детройт Пистонс» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась со счётом 130:77 в пользу «Детройта». Разница в 53 очка стала самой крупной в истории «Детройта». Предыдущий рекорд в 52 очка держался с 31 января 2003 года. Тогда команда обыграла «Бостон Селтикс» (118:66).

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
130 : 77
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Дюрен - 21, Каннингем - 18, Дженкинс - 18, Харрис - 11, Сассер - 10, Томпсон - 9, Стюарт - 9, Айви - 8, Грин - 8, Робинсон - 8, Холланд - 6, Рид - 4
Бруклин Нетс: Пауэлл - 12, Томас - 12, Клэкстон - 10, Шарп - 8, Уилсон - 8, Вульф - 6, Лидделл - 5, Траоре - 5, Мэнн - 4, Сараф - 4, Дёмин - 3, Мартин

Отметим, что матч с «Детройтом» с нулём реализованных трёхочковых (0 из 4) завершил разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин. Таким образом, спортсмен прервал свою рекордную серию для новичков в НБА из 34 игр подряд хотя бы с одним успешным трёхочковым броском.

После лучшего матча в НБА у Дёмина — провал. «Бруклин» опять проиграл с неприличным счётом
После лучшего матча в НБА у Дёмина — провал. «Бруклин» опять проиграл с неприличным счётом

Фанатка на русском обратилась к Дёмину перед матчем НБА:

Комментарии
