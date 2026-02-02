Фото: ПБК ЦСКА отреагировал на смерть фанатов ПАОКа в ДТП

Баскетбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования в связи с трагическим ДТП, в результате которого погибли болельщики футбольного клуба ПАОК. Смертельный инцидент произошёл в Румынии. Микроавтобус с фанатами ПАОКа выехал на встречную полосу при попытке обгона и столкнулся с грузовиком, перевозившим цистерну со спиртом. Семь болельщиков погибли, ещё три получили ранения.

«Вся армейская семья выражает соболезнования братскому греческому клубу ПАОК, а также родным и близким фанатов, погибших в трагической автокатастрофе 27 января.

На матче с УНИКСом фан-сектор ЦСКА подготовил баннер в память о погибших фанатах. Вместе с нашими болельщиками память жертв почтили греческие специалисты, работающие в штабах ЦСКА и УНИКСа — Андреас Пистиолис, Яннис Гапкиадис, Димитрис Афтосмидис, Константинос Каймакоглу, Константинос Самарас», — говорится в сообщении армейцев.

