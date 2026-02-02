Скидки
Баскетбол

Фридзон предположил, почему ЦСКА проигрывал после первой половины в матче с УНИКСом

Комментарии

Бывший игрок московского ЦСКА Виталий Фридзон поделился мнением об игре армейцев в первой половине матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. После двух четвертей красно-синие проигрывали со счётом 37:50. Встреча проходила вчера, 1 февраля, в Москве и завершилась в итоге в пользу хозяев площадки со счётом 84:80.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 80
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 34, Жан-Шарль - 13, Уэйр - 11, Астапкович - 8, Ухов - 6, Кливленд - 4, Антонов - 4, Митрович - 2, Руженцев - 1, Курбанов - 1, Карпенко, Чадов
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 16, Д. Кулагин - 14, Швед - 9, Беленицкий - 8, Ли - 7, Лопатин - 3, Брюэр - 2, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков

«ЦСКА был в первой половине медленнее, а УНИКС брал габаритами, больше подбирал и забивал», — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».

Благодаря победе в матче с УНИКСом ЦСКА укрепил своё положение в турнирной таблице. Армейцы её возглавляют с показателем в 23 победы и два поражения. УНИКС занимает второе место (21 победа и три поражения).

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
