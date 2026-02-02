Комментатор Логунов отреагировал на первые очки россиянина Влада Голдина в НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов дал комментарий по поводу выступления российского центрового «Майами Хит» Владислава Голдина в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (134:91). В этой встрече Голдин набрал четыре очка, совершил один подбор и отдал одну передачу. Примечательно, что это были первые очки Владислава в НБА.

«Много раз говорил и не только я, что если и есть идеальное место для попадания в лигу незадрафтованному игроку, то это либо «Мемфис», либо «Майами». Владислав попал в очень структурную систему, где знают, как выжимать максимум из игрока и ещё немного больше, поэтому после перехода из «Хит» они проваливаются», — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Игроки «Майами» поздравили Голдина с первыми очками в НБА: