Главная Баскетбол Новости

Комментатор Логунов отреагировал на первые очки россиянина Влада Голдина в НБА

Комментарии

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов дал комментарий по поводу выступления российского центрового «Майами Хит» Владислава Голдина в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (134:91). В этой встрече Голдин набрал четыре очка, совершил один подбор и отдал одну передачу. Примечательно, что это были первые очки Владислава в НБА.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 91
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Ларссон - 20, Адебайо - 20, Уэр - 17, Жакез-мл. - 14, Уиггинс - 14, Митчелл - 13, Смит - 10, Джонсон - 9, Гарднер - 5, Якуционис - 4, Голдин - 4, Фонтеккио - 2, Янг - 2, Йович, Пауэлл
Чикаго Буллз: Уайт - 16, Вучевич - 12, Досунму - 10, Филлипс - 10, Окоро - 9, Уильямс - 9, Олбрич - 9, Терри - 8, Кавамура - 6, Бузелис - 2, Хаертер, Джонс

«Много раз говорил и не только я, что если и есть идеальное место для попадания в лигу незадрафтованному игроку, то это либо «Мемфис», либо «Майами». Владислав попал в очень структурную систему, где знают, как выжимать максимум из игрока и ещё немного больше, поэтому после перехода из «Хит» они проваливаются», — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Игроки «Майами» поздравили Голдина с первыми очками в НБА:

