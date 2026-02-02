Защитник ЦСКА Иван Ухов оценил шансы Егора Дёмина стать великим игроком НБА

Атакующий защитник ЦСКА Иван Ухов поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Недавно российский спортсмен оформил первый в карьере в НБА дабл-дабл. В матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» (109:99) Егор набрал 25 очков и сделал 10 подборов.

— Слежу за статистикой Дёмина. Он большой молодец. Егор по максимуму использует игровое время, которое ему предоставляет тренер. Хочется пожелать ему здоровья. Главное, чтобы обошлось без травм. Пусть продолжает в том же духе.

— Какие у него перспективы в дальнейшем? Может он стать великим игроком?

— Судя по тому, как он играет, положительные перспективы. Он очень хорошо себя проявляет, берёт на себя ответственность в концовке, забивает сложные трёхочковые. У каждого игрока есть желание стать великим. А у Егора есть все умения, все способности, чтобы стать великим. Желаю ему с каждым годом всё больше прогрессировать от игры в игре, — приводит слова Ухова «Матч ТВ».

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина: