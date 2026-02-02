Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник ЦСКА Иван Ухов оценил шансы Егора Дёмина стать великим игроком НБА

Защитник ЦСКА Иван Ухов оценил шансы Егора Дёмина стать великим игроком НБА
Комментарии

Атакующий защитник ЦСКА Иван Ухов поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Недавно российский спортсмен оформил первый в карьере в НБА дабл-дабл. В матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» (109:99) Егор набрал 25 очков и сделал 10 подборов.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

— Слежу за статистикой Дёмина. Он большой молодец. Егор по максимуму использует игровое время, которое ему предоставляет тренер. Хочется пожелать ему здоровья. Главное, чтобы обошлось без травм. Пусть продолжает в том же духе.

— Какие у него перспективы в дальнейшем? Может он стать великим игроком?
— Судя по тому, как он играет, положительные перспективы. Он очень хорошо себя проявляет, берёт на себя ответственность в концовке, забивает сложные трёхочковые. У каждого игрока есть желание стать великим. А у Егора есть все умения, все способности, чтобы стать великим. Желаю ему с каждым годом всё больше прогрессировать от игры в игре, — приводит слова Ухова «Матч ТВ».

Сейчас читают:
После лучшего матча в НБА у Дёмина — провал. «Бруклин» опять проиграл с неприличным счётом
После лучшего матча в НБА у Дёмина — провал. «Бруклин» опять проиграл с неприличным счётом

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android