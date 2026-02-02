Скидки
Названы четыре клуба НБА, наиболее заинтересованные в обмене Янниса Адетокунбо

Четыре команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проявляют наибольший интерес к обмену тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Как информирует Polymarket со ссылкой на инсайдера Шэмса Чаранию, этими клубами являются «Нью-Йорк Никс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Майами Хит» и «Миннесота Тимбервулвз».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адетокунбо к настоящему моменту принял участие в 30 матчах, в которых в среднем набирал 28 очков, совершал 10 подборов и отдавал 5,6 передачи. Спортсмен пропускал три последние встречи из-за травмы икроножной мышцы.

