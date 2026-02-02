«Трудно поверить, но я скажу честно». Первый тренер Дёмина высказался о Егоре

Евгений Горбунов, первый тренер разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, поделился мнением о выступлении бывшего подопечного в НБА.

«В это трудно поверить, но я скажу честно: я всегда знал и был уверен, что этот игрок добьётся многого в баскетболе и станет спортсменом высокого уровня. Конечно, тогда я не думал о драфте, но сомнений в том, что он может вырасти в игрока НБА, не было.

Недавно мы вспоминали одну старую историю с тренером, которого я знаю — сейчас он менеджер юниорской сборной России. Он напомнил, что много лет назад мы обсуждали перспективных игроков, и Егора в его списке не было.

Я сказал ему, что он ошибается и что Дёмин дойдёт до больших высот и станет одним из лучших», — приводит слова Горбунова Basketball Sphere.

