Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Трудно поверить, но я скажу честно». Первый тренер Дёмина высказался о Егоре

«Трудно поверить, но я скажу честно». Первый тренер Дёмина высказался о Егоре
Комментарии

Евгений Горбунов, первый тренер разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, поделился мнением о выступлении бывшего подопечного в НБА.

«В это трудно поверить, но я скажу честно: я всегда знал и был уверен, что этот игрок добьётся многого в баскетболе и станет спортсменом высокого уровня. Конечно, тогда я не думал о драфте, но сомнений в том, что он может вырасти в игрока НБА, не было.

Недавно мы вспоминали одну старую историю с тренером, которого я знаю — сейчас он менеджер юниорской сборной России. Он напомнил, что много лет назад мы обсуждали перспективных игроков, и Егора в его списке не было.

Я сказал ему, что он ошибается и что Дёмин дойдёт до больших высот и станет одним из лучших», — приводит слова Горбунова Basketball Sphere.

Сейчас читают:
«Егор — это Егор, а Андрей — Андрей». Большое интервью с Кириленко о Дёмине. И не только
Эксклюзив
«Егор — это Егор, а Андрей — Андрей». Большое интервью с Кириленко о Дёмине. И не только

Фанатка на русском обратилась к Дёмину перед матчем НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android