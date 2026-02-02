Скидки
Форвард ЦСКА Ключенков перешёл в «Пари НН» на правах аренды

21-летний лёгкий форвард ЦСКА Даниил Ключенков проведёт остаток нынешнего сезона Единой лиги ВТБ в клубе «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. Об этом информирует пресс-служба армейцев.

«Желаем Даниилу проявить себя под руководством Сергея Козина и летом вернуться в расположение красно-синих с новым опытом, возросшим мастерством и ещё большей уверенностью в собственных силах», — говорится в сообщении ЦСКА.

Ключенков является воспитанником молодёжного проекта ЦСКА, в структуре которого выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне Единой лиги принял участие в трёх матчах, в которых в среднем набирал одно очко, совершал два подбора и отдавал 0,3 передачи.

