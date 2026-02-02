Андрей Мартюк высказался после своего самого результативного матча за «Зенит»

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча проходила вчера, 1 февраля, в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев площадки с разгромным счётом 113:52 (20:16; 36:9; 28:17; 29:10). Отметим, это был первый матч «Зенита» под руководством нового главного тренера Деяна Радоньича.

— «Зенит» одержал самую крупную победу над «Самарой» в своей истории, вы провели результативный матч, 21 очко — ваш лучший результат за клуб. Как оцените собственное выступление?

— Прекрасно оцениваю. Благодарю тренерский штаб, благодарен партнёрам по команде, которые находили меня передачами. Оставалось лишь завершать.

— Насколько такой уверенный старт может помочь адаптироваться к идеям нового тренера?

— Думаю, мы быстро адаптируемся, — приводит слова Мартюка пресс-служба «Зенита».

