Главная Баскетбол Новости

Андрей Мартюк высказался после своего самого результативного матча за «Зенит»

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча проходила вчера, 1 февраля, в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев площадки с разгромным счётом 113:52 (20:16; 36:9; 28:17; 29:10). Отметим, это был первый матч «Зенита» под руководством нового главного тренера Деяна Радоньича.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
113 : 52
Самара
Самарская область
Зенит: Мартюк - 21, Шаманич - 19, Фрейзер - 13, Щербенев - 11, Роберсон - 9, Рэндольф - 8, Воронцевич - 8, Емченко - 8, Жбанов - 7, Узинский - 5, Карасёв - 4
Самара: Саврасов - 13, Чебуркин - 13, Халдеев - 10, Походяев - 7, Чикарев - 4, Кузнецов - 3, Минченко - 2, Шейко, Пивцайкин, Летино

— «Зенит» одержал самую крупную победу над «Самарой» в своей истории, вы провели результативный матч, 21 очко — ваш лучший результат за клуб. Как оцените собственное выступление?
— Прекрасно оцениваю. Благодарю тренерский штаб, благодарен партнёрам по команде, которые находили меня передачами. Оставалось лишь завершать.

— Насколько такой уверенный старт может помочь адаптироваться к идеям нового тренера?
— Думаю, мы быстро адаптируемся, — приводит слова Мартюка пресс-служба «Зенита».

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане:

Новости. Баскетбол
