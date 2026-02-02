Скидки
Мартюк раскрыл, на чём акцентирует внимание новый главный тренер «Зенита» Радоньич

Мартюк раскрыл, на чём акцентирует внимание новый главный тренер «Зенита» Радоньич
Центровой «Зенита» Андрей Мартюк подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Игра проходила вчера, 1 февраля, в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев паркета с разгромным счётом 113:52 (20:16; 36:9; 28:17; 29:10). Отметим, это был первый матч «Зенита» под руководством нового главного тренера Деяна Радоньича.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
113 : 52
Самара
Самарская область
Зенит: Мартюк - 21, Шаманич - 19, Фрейзер - 13, Щербенев - 11, Роберсон - 9, Рэндольф - 8, Воронцевич - 8, Емченко - 8, Жбанов - 7, Узинский - 5, Карасёв - 4
Самара: Саврасов - 13, Чебуркин - 13, Халдеев - 10, Походяев - 7, Чикарев - 4, Кузнецов - 3, Минченко - 2, Шейко, Пивцайкин, Летино

— Насколько важно было показать такой уверенный баскетбол в дебютном матче при новом тренере?
— Всегда важно показывать такой баскетбол, особенно сейчас, когда у нас новый тренер. Требование играть все 40 минут, агрессивно в защите. Тренер акцентирует внимание на защите, подборе. Как мы знаем, хорошее нападение приходит от качественной защиты, — приводит слова Мартюка пресс-служба «Зенита».

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

