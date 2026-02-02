Мартюк раскрыл, на чём акцентирует внимание новый главный тренер «Зенита» Радоньич

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Игра проходила вчера, 1 февраля, в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев паркета с разгромным счётом 113:52 (20:16; 36:9; 28:17; 29:10). Отметим, это был первый матч «Зенита» под руководством нового главного тренера Деяна Радоньича.

— Насколько важно было показать такой уверенный баскетбол в дебютном матче при новом тренере?

— Всегда важно показывать такой баскетбол, особенно сейчас, когда у нас новый тренер. Требование играть все 40 минут, агрессивно в защите. Тренер акцентирует внимание на защите, подборе. Как мы знаем, хорошее нападение приходит от качественной защиты, — приводит слова Мартюка пресс-служба «Зенита».

