Комментатор Логунов указал, почему Голдину следует покинуть «Майами»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов высказался о центровом «Майами Хит» Владиславе Голдине. В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (134:91) спортсмен Голдин набрал четыре очка, совершил один подбор и отдал одну передачу. Примечательно, что для Владислава это были первые очки в НБА. По словам Логунова, команда стилистически не подходит игроку, однако опыт в «Майами» полезен для его развития и набора опыта на высоком уровне.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 91
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Ларссон - 20, Адебайо - 20, Уэр - 17, Жакез-мл. - 14, Уиггинс - 14, Митчелл - 13, Смит - 10, Джонсон - 9, Гарднер - 5, Якуционис - 4, Голдин - 4, Фонтеккио - 2, Янг - 2, Йович, Пауэлл
Чикаго Буллз: Уайт - 16, Вучевич - 12, Досунму - 10, Филлипс - 10, Окоро - 9, Уильямс - 9, Олбрич - 9, Терри - 8, Кавамура - 6, Бузелис - 2, Хаертер, Джонс

«Владислав получил возможность задержаться на границе НБА, но едва ли в самом «Майами». Стилистически он им не подходит, но с точки зрения своего развития — отлично. Влад появился второй раз на паркете в НБА, набрал первые очки.

Это круто, но перспективы искать ему нужно будет уже за пределами South beach. В конце года Владу исполнится 25, пора бы уже в следующем сезоне решать либо с прорывом, либо с возвращением в Европу. А так, центровой даже сверху поставил!» — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

