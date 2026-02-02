Комментатор Логунов указал, почему Голдину следует покинуть «Майами»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов высказался о центровом «Майами Хит» Владиславе Голдине. В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (134:91) спортсмен Голдин набрал четыре очка, совершил один подбор и отдал одну передачу. Примечательно, что для Владислава это были первые очки в НБА. По словам Логунова, команда стилистически не подходит игроку, однако опыт в «Майами» полезен для его развития и набора опыта на высоком уровне.

«Владислав получил возможность задержаться на границе НБА, но едва ли в самом «Майами». Стилистически он им не подходит, но с точки зрения своего развития — отлично. Влад появился второй раз на паркете в НБА, набрал первые очки.

Это круто, но перспективы искать ему нужно будет уже за пределами South beach. В конце года Владу исполнится 25, пора бы уже в следующем сезоне решать либо с прорывом, либо с возвращением в Европу. А так, центровой даже сверху поставил!» — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Игроки «Майами» поздравили Голдина с первыми очками в НБА: