Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский ответил, чего не хватает Тримблу для игры в НБА

Гомельский ответил, чего не хватает Тримблу для игры в НБА
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский предположил, что 31-летний разыгрывающий защитник московского ЦСКА американец Мело Тримбл уже сейчас мог бы выступать в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), однако отметил качества, которых не хватает ему для закрепления в играющей основе.

«Думаю, в некоторых командах НБА Мело мог бы играть прямо сейчас. Но, в принципе, ему не хватает роста и агрессивности в защите», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Мело принял участие в 23 матчах. В среднем за встречу американец набирает 19,0 очков, делает 3,1 подбора, отдаёт 4,3 передачи, а также совершает 2,0 перехвата.

Сейчас выбирают:
Невероятный Тримбл, мощный Эллис или продуктивный Мартюк. Рейтинг лучших в Единой лиге
Рейтинг
Невероятный Тримбл, мощный Эллис или продуктивный Мартюк. Рейтинг лучших в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android