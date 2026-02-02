Гомельский ответил, чего не хватает Тримблу для игры в НБА

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский предположил, что 31-летний разыгрывающий защитник московского ЦСКА американец Мело Тримбл уже сейчас мог бы выступать в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), однако отметил качества, которых не хватает ему для закрепления в играющей основе.

«Думаю, в некоторых командах НБА Мело мог бы играть прямо сейчас. Но, в принципе, ему не хватает роста и агрессивности в защите», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Мело принял участие в 23 матчах. В среднем за встречу американец набирает 19,0 очков, делает 3,1 подбора, отдаёт 4,3 передачи, а также совершает 2,0 перехвата.