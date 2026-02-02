В Москве прошёл Матч звёзд АСБ — 2026

31 января сильнейшие студенты-баскетболисты из разных уголков нашей страны сошлись в напряжённых
противостояниях на паркете УСЗ «Дружба» в «Лужниках» в рамках звёздного уикенда АСБ.
Сергей Кущенко на Матче друзей АСБ
Фото: АСБ
Большой звездный день начался с традиционного Матча друзей, участие в котором
приняли президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, чемпион НБА Тимофей Мозгов, олимпийские
чемпионки Ирина Минх, Светлана Антипова и Ирина Сумникова, председатель Российского
студенческого спортивного союза и наблюдательного совета АСБ Сергей Крюков и другие.
Совет АСБ
Фото: АСБ
На совете АСБ, который также состоялся в рамках Матча звёзд, говорили о ходе проведения чемпионата
АСБ, поддержке студенческих спортивных лиг, развитии системы внутривузовских соревнований и
трендах маркетинговых коммуникаций в системе студенческого спорта. Спикерами совета АСБ
выступили директор департамента физической культуры и массового спорта министерства спорта
Российской Федерации Максим Уразов, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, председатель
РССС и Наблюдательного совета АСБ Сергей Крюков и исполнительный директор АСБ Андрей Гулякин.
Женский Матч звёзд АСБ
Фото: АСБ
Программу дня продолжил четвёртый в истории отдельный женский Матч звёзд АСБ, победу в котором с
минимальным преимуществом одержала команда Востока (64:63). Самым ценным игроком звёздной
встречи у девушек второй год подряд стала Екатерина Чёрная («УрФУ Сима-Ленд»). Кроме того,
Екатерина выиграла конкурс мастерства Techno Challenge. Победительницей конкурса трёхочковых бросков стала Ирина Ильинова («Крылатые барсы» ПГУФКСиТ), а обладателем
специального приза «Чемпионат лучший момент», который определяли подписчики телеграм-канала АСБ
прямо по ходу матча, – Виктория Хомутова (МГУ).
Мужской матч звёзд АСБ
Фото: АСБ
Мужской Матч звёзд, в котором, как и у девушек, интрига жила до последних секунд, в этом году остался
за сборной Запада (92:89). MVP Матча звёзд был признан Кирилл Парилов («КубГТУ-ККЗ-Спарта»), в конкурсе трёхочковых бросков победил Андрей Шведов (КузГТУ), а автором «Чемпионат
лучшего момента» стал Артём Панин («ВОЕНМЕХ»). Dunk Contest выиграл титулованный
казахстанский данкер Руслан Лигай.
Ассоциация студенческого баскетбола – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. Она
объединяет 700 команд из 63 регионов и ежегодно проводит более 4500 матчей. Главная цель организации
– привлекать максимально возможное число российских студентов к регулярным занятиям спортом, в
частности баскетболом.