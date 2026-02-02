В Москве прошёл Матч звёзд АСБ — 2026

31 января сильнейшие студенты-баскетболисты из разных уголков нашей страны сошлись в напряжённых

противостояниях на паркете УСЗ «Дружба» в «Лужниках» в рамках звёздного уикенда АСБ.

Сергей Кущенко на Матче друзей АСБ Фото: АСБ

Большой звездный день начался с традиционного Матча друзей, участие в котором

приняли президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, чемпион НБА Тимофей Мозгов, олимпийские

чемпионки Ирина Минх, Светлана Антипова и Ирина Сумникова, председатель Российского

студенческого спортивного союза и наблюдательного совета АСБ Сергей Крюков и другие.

Совет АСБ Фото: АСБ

На совете АСБ, который также состоялся в рамках Матча звёзд, говорили о ходе проведения чемпионата

АСБ, поддержке студенческих спортивных лиг, развитии системы внутривузовских соревнований и

трендах маркетинговых коммуникаций в системе студенческого спорта. Спикерами совета АСБ

выступили директор департамента физической культуры и массового спорта министерства спорта

Российской Федерации Максим Уразов, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, председатель

РССС и Наблюдательного совета АСБ Сергей Крюков и исполнительный директор АСБ Андрей Гулякин.

Женский Матч звёзд АСБ Фото: АСБ

Программу дня продолжил четвёртый в истории отдельный женский Матч звёзд АСБ, победу в котором с

минимальным преимуществом одержала команда Востока (64:63). Самым ценным игроком звёздной

встречи у девушек второй год подряд стала Екатерина Чёрная («УрФУ Сима-Ленд»). Кроме того,

Екатерина выиграла конкурс мастерства Techno Challenge. Победительницей конкурса трёхочковых бросков стала Ирина Ильинова («Крылатые барсы» ПГУФКСиТ), а обладателем

специального приза «Чемпионат лучший момент», который определяли подписчики телеграм-канала АСБ

прямо по ходу матча, – Виктория Хомутова (МГУ).

Мужской матч звёзд АСБ Фото: АСБ

Мужской Матч звёзд, в котором, как и у девушек, интрига жила до последних секунд, в этом году остался

за сборной Запада (92:89). MVP Матча звёзд был признан Кирилл Парилов («КубГТУ-ККЗ-Спарта»), в конкурсе трёхочковых бросков победил Андрей Шведов (КузГТУ), а автором «Чемпионат

лучшего момента» стал Артём Панин («ВОЕНМЕХ»). Dunk Contest выиграл титулованный

казахстанский данкер Руслан Лигай.

Ассоциация студенческого баскетбола – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. Она

объединяет 700 команд из 63 регионов и ежегодно проводит более 4500 матчей. Главная цель организации

– привлекать максимально возможное число российских студентов к регулярным занятиям спортом, в

частности баскетболом.