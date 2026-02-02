Единая лига представила топ-10 моментов игровой недели
Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила самые яркие моменты матчей игровой недели с 26 января по 1 февраля.
Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть ролик можно в официальной группе «ВКонтакте» турнира.
В список попали:
- Аллей-уп Доминика Артиса над Егором Рыжовым («Енисей»);
- Блок-шот Террелла Картера («Бетсити Парма»);
- Данк с фолом от Винса Хантера («Локомотив-Кубань»);
- Передача Алексея Шведа и данк Михаила Беленицкого (УНИКС);
- Перехват и данк Террелла Картера;
- Аллей-уп Трента Фрейзера на Андре Роберсона («Зенит»);
- Проход Мело Тримбла (ЦСКА);
- Данк Антона Квитковских («Локомотив-Кубань»);
- Данк Гарретта Нэвелса («Уралмаш»);
- Аллей-уп Всеволода Ищенко на Би Джей Джонсона («Локомотив-Кубань»).
Материалы по теме
Комментарии