Баскетбол

Единая лига представила топ-10 моментов игровой недели

Единая лига представила топ-10 моментов игровой недели
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила самые яркие моменты матчей игровой недели с 26 января по 1 февраля.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть ролик можно в официальной группе «ВКонтакте» турнира.

В список попали:

  • Аллей-уп Доминика Артиса над Егором Рыжовым («Енисей»);
  • Блок-шот Террелла Картера («Бетсити Парма»);
  • Данк с фолом от Винса Хантера («Локомотив-Кубань»);
  • Передача Алексея Шведа и данк Михаила Беленицкого (УНИКС);
  • Перехват и данк Террелла Картера;
  • Аллей-уп Трента Фрейзера на Андре Роберсона («Зенит»);
  • Проход Мело Тримбла (ЦСКА);
  • Данк Антона Квитковских («Локомотив-Кубань»);
  • Данк Гарретта Нэвелса («Уралмаш»);
  • Аллей-уп Всеволода Ищенко на Би Джей Джонсона («Локомотив-Кубань»).
