Владимир Гомельский проанализировал матч между ЦСКА и УНИКСом

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский проанализировал матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом, который завершился в пользу армейцев со счётом 84:80.

«Та тактика, которую выбрал тренер Перасович для своей команды с ЦСКА, она, может быть, разнообразием не отличалась, но была очень эффективна. Он начал с ЦСКА с двумя большими, Бингэмом и Рейнольдсом. И армейцам очень сложно было концентрироваться под своим кольцом, чтобы защищаться против двух больших, успевать на периметр, чтобы защищаться против трёхочковых бросков. В результате этого разрыв в счёте в пользу УНИКСа всё время рос и в начале третьей четверти составил 17 очков.

И тут я хотел бы сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Четвёртый фол Жан-Шарля и беспомощность Митровича заставила тренера ЦСКА Пистиолиса играть с УНИКСом вообще без центрового. Три нападающих. Что это означало? Это означало, что армейцы были ниже в росте. Поэтому защита стала не только более агрессивной, но и более жёсткой. И все форварды ЦСКА, которые меняли друг друга на площадке, спуску ни Рейнольдсу, ни Бингэму не давали. Тем всё время приходилось играть в трехсёкундной зоне ЦСКА кость в кость. Ну и можно, конечно, спеть песню типа гимна в честь Мело Тримбла, но то, как он нашёл свою игру и как он набирал такие нужные для ЦСКА очки, пока ЦСКА отставал в счёте, действительно заслуживает огромной похвалы.

34 очка с такой сильной команды, как УНИКС, — это подвиг. И благодаря Тримблу, благодаря агрессивной жёсткой защите и невероятной самоотдаче всех игроков ЦСКА, которые в это время находились на площадке, удалось догнать. То есть за 4.40 до конца армейцы, они вели 4.0 на первых минутах, да? А тут 70-70. Они догнали, но вперёд не вышли. Для того чтобы выйти вперёд, потребовалось ещё 1.50. И вот там, когда начались эти качели туда-сюда, я должен сказать, что, пожалуй, подустали.

Те баскетболисты УНИКСа, которые вышли в стартовой пятёрке и провели на площадке самые длинные по времени игровые отрезки, они подустали. Подустал Бингэм, подустал Рейнольдс, чувствовалась усталость у Шведа. Пожалуй, самым свежим выглядел Дима Кулагин. Но и фолов они набрали. Ведь получается, что в концовке пятый фол сначала получил Беленицкий, потом Кулагин, затем Рейнольдс. Это много. Когда такие игроки поочерёдно покидают площадку, это сказывается на моральном духе команды. Я ни в коем случае не оправдываю. Рад победе ЦСКА, команда продолжала бороться до конца», — сказал Гомельский в голосовом сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.