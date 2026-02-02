Скидки
«Не хочу забирать все лавры. Это всё команда». Тримбл — о признании MVP января Единой лиги

Комментарии

31-летний американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл, выступающий за команду ЦСКА, поделился мыслями после получение награды самого ценного игрока (MVP) января Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026.

«Я основной игрок? Нет, эта награда не только про меня. Эти парни делают меня лучше. Они дают мне делать, что я должен делать. Не хочу забирать все лавры себе. Награда — это хорошо, но… Это всё команда. Я благодарен лиге за эту награду. Но, как я уже говорил раньше, самая важная награда — та, которую ты получаешь в конце сезона», — приводит слова Тримбла пресс-служба Единой лиги.

Для американского разыгрывающего эта награда стала второй за сезон. Впервые в сезоне-2025/2026 он признавался MVP месяца в ноябре.

