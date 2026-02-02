Джарретт Аллен из «Кливленд Кавальерс» установил уникальный рекорд НБА

Центровой «Кливленд Кавальерс» Джарретт Аллен установил уникальное достижение, став первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который за менее чем 30 минут на площадке набрал не менее 40 очков, 15 подборов и пять передач. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В победном матче против «Портленд Трэйл Блэйзерс» (130:111) Аллен провёл на паркете 29 минут 30 секунд и показал выдающуюся статистику: 40 очков, 17 подборов, пять результативных передач, два перехвата и четыре блок-шота.

Его личный рекорд в 40 очков также стал ключевым вкладом в шестую победу «Кливленда» в последних семи играх.