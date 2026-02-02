Скидки
Баскетбол

Джарретт Аллен из «Кливленд Кавальерс» установил уникальный рекорд НБА

Комментарии

Центровой «Кливленд Кавальерс» Джарретт Аллен установил уникальное достижение, став первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который за менее чем 30 минут на площадке набрал не менее 40 очков, 15 подборов и пять передач. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
111 : 130
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лав - 21, Шарп - 20, Грант - 15, Сиссоко - 15, Камара - 12, Уильямс - 10, Клингэн - 8, Уэсли - 5, Рупер - 3, Кук - 2, Хендерсон, Тибулл, Авдия, Ян, Мюррэй
Кливленд Кавальерс: Аллен - 40, Меррилл - 22, Тайсон - 18, Митчелл - 14, Томлин - 12, Брайант - 10, Уэйд - 6, Болл - 3, Портер - 3, Энаруна - 2, Нэнс, Проктор

В победном матче против «Портленд Трэйл Блэйзерс» (130:111) Аллен провёл на паркете 29 минут 30 секунд и показал выдающуюся статистику: 40 очков, 17 подборов, пять результативных передач, два перехвата и четыре блок-шота.

Его личный рекорд в 40 очков также стал ключевым вкладом в шестую победу «Кливленда» в последних семи играх.

Комментарии
