Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич оценил перспективы «Лейкерс» стать чемпионами в текущем сезоне

Лука Дончич оценил перспективы «Лейкерс» стать чемпионами в текущем сезоне
Комментарии

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич оценил перспективы команды завоевать чемпионство в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Думаю, мы в хорошем положении. Конечно, нам предстоит ещё поработать… Но считаю, что у нас отличная команда», — приводит слова Дончича портал Basketball Network.

Словенский разыгрывающий в текущем сезоне регулярного чемпионата североамериканской организации принял участие в 40 матчах. В среднем за встречу Лука набирает 33,6 очка, делает 8,0 подбора, отдаёт 8,8 передачи и совершает 1,5 перехвата.

Новости. Баскетбол
