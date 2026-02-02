Антон Астапкович заменит Тимофея Герасимова в Матче всех звёзд Единой лиги

Форвард ЦСКА Антон Астапкович заменит травмированного Тимофея Герасимова из «Уралмаша» в составе команды «Звёзды России» на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Для 32-летнего армейца этот Матч всех звёзд станет седьмым в карьере. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В среднем за игру в сезоне-2025/2026 Астапкович набирает 8,8 очка, совершает 3,5 подбора и отдаёт 2,2 передачи. В начале января он стал автором победного броска в матче с «Зенитом» (81:79), который вошёл в число самых эффектных моментов чемпионата.

Тимофей Герасимов, один из лидеров «Уралмаша», выбыл из-за травмы и не сможет принять участия в игре, которая пройдёт 15 февраля на московской «ВТБ Арене».