Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Антон Астапкович заменит Тимофея Герасимова в Матче всех звёзд Единой лиги

Антон Астапкович заменит Тимофея Герасимова в Матче всех звёзд Единой лиги
Комментарии

Форвард ЦСКА Антон Астапкович заменит травмированного Тимофея Герасимова из «Уралмаша» в составе команды «Звёзды России» на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Для 32-летнего армейца этот Матч всех звёзд станет седьмым в карьере. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В среднем за игру в сезоне-2025/2026 Астапкович набирает 8,8 очка, совершает 3,5 подбора и отдаёт 2,2 передачи. В начале января он стал автором победного броска в матче с «Зенитом» (81:79), который вошёл в число самых эффектных моментов чемпионата.

Тимофей Герасимов, один из лидеров «Уралмаша», выбыл из-за травмы и не сможет принять участия в игре, которая пройдёт 15 февраля на московской «ВТБ Арене».

Сейчас читают:
Владимир Гомельский проанализировал матч между ЦСКА и УНИКСом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android