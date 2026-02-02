НБА обновила рейтинг силы команд в сезоне-2025/2026. «Детройт» сохранил лидерство

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг силы команд в сезоне-2025/2026.
Рейтинг силы команд НБА в сезоне-2025/2026 на 2 февраля:
1. «Детройт Пистонс».
2. «Оклахома-Сити Тандер».
3. «Сан-Антони Спёрс».
4. «Хьюстон Рокетс».
5. «Денвер Наггетс».
6. «Финикс Санз».
7. «Миннесота Тимбервулвз».
8. «Нью-Йорк Никс».
9. «Бостон Селтикс».
10. «Кливленд Кавальерс».
11. «Лос-Анджелес Клипперс».
12. «Торонто Рэпторс».
13. «Лос-Анджелес Лейкерс».
14. «Филадельфия Сиксерс».
15. «Майами Хит».
16. «Голден Стэйт Уорриорз».
17. «Орландо Мэджик».
18. «Шарлотт Хорнетс».
19. «Чикаго Буллз».
20. «Атланта Хоукс».
21. «Портленд Трэйл Блейзерс».
22. «Даллас Маверикс».
23. «Нью-Орлеан Пеликанс».
24. «Мемфис Гриззлиз».
25. «Милуоки Бакс».
26. «Индиана Пэйсерс».
27. «Вашингтон Уизардс».
28. «Бруклин Нетс».
29. «Юта Джаз».
30. «Сакраменто Кингз».