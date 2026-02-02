НБА оштрафовала Джейсона Кидда на $ 35 тыс. за критику судей и нецензурную брань

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд оштрафован НБА на $ 35 тыс. за нецензурную лексику в сторону журналистов и публичную критику судейства в послематчевом интервью. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Штраф стал реакцией на комментарии Кидда после четвёртого поражения команды подряд от «Хьюстон Рокетс» (107:111). Тренер резко высказался о работе судейской бригады в концовке матча, где, по его мнению, не был зафиксирован фол на новичке команды Купере Флэгге в момент, когда тот мог сравнять счёт.

«Я увидел фол. Судьи Шон [Райт[, Симона [Джелкс] и Джейсон [Голденберг] сегодня были ужасны. Рефери были неприемлемы. Это фол, и он должен был быть на линии штрафного броска. Теперь, забивает ли он оба? Это зависит от игрока, но судьи не выполнили свою работу. Они были ужасны», — приводит слова Кидда издание Sportsnet.