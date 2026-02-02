В Детройте «Нетс» уступили 77:130 — разница стала третьей худшей в истории клуба

В ночь на 2 февраля мск состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Детройт Пистонс» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась со счётом 130:77 в пользу «Детройта». Таким образом, разница стала третьей худшей в истории «Бруклина».

Наибольшее количество поражений «Нетс» с разницей в 50 очков за всю историю:

• 15 января 2025 г.: -59 с «Лос-Анджелес Клипперс» (67:126).

• 21 января 2026 г.: -54 с «Нью-Йорк Никс» (66:120).

• 1 февраля 2026 г.: -53 с «Детройт Пистонс» (77:130).

• 18 октября 1978 г.: -52 с «Хьюстон Рокетс» (87:139).

• 14 февраля 2024 г.: -50 с «Бостон Селтикс» (86:136).