Пау Газоль поздравил Алькараса с историческим триумфом на Australian Open

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) испанец Пау Газоль поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой на Открытом чемпионате Австралии, которая принесла теннисисту карьерный «Большой шлем».

«Поздравляю из Милана с первым Australian Open Карлоса Алькараса! Браво, Карлос! Самый молодой в истории, завершивший карьерный «Большой шлем», — написал баскетболист в своём аккаунте в социальной сети Х, сопроводив сообщение фотографией.

Фото: Из личного архива Пау Газоля

Алькарас сравнялся по количеству побед на турнирах «Большого шлема» с американцем Джоном Макинроем и шведом Матсом Виландером. В Открытой эре больше «Шлемов» в карьере завоевали Андре Агасси, Иван Лендл, Джимми Коннорс (все — по восемь), Бьорн Борг (11), Пит Сампрас (14), Роджер Федерер (20), Рафаэль Надаль (22), Новак Джокович (24).