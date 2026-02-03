Скидки
Стефен Карри прокомментировал слухи о возможном переходе Адетокунбо в «Голден Стэйт»

37-летний разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри детально высказался насчёт слухов о возможном переходе в клуб 30-летнего чемпиона НБА грека Янниса Адетокунбо из команды «Милуоки Бакс».

«Думаю, наша задача — продолжать выигрывать матчи и поддерживать, знаете, наш боевой дух на максимально высоком уровне. Мы не игнорируем то, что происходит в лиге — слухи, переговоры о сделках, кто выставлен на обмен и всё в этом роде. Так что я знаю, что происходит. Но сейчас главное — продолжать побеждать, потому что если мы упустим это из виду на площадке, всё остальное перестанет иметь значение.

Никогда не вдаюсь в гипотетические рассуждения. Это пустая трата времени, пустая трата энергии. Это не моя работа. Майк [Данливи] и весь руководящий состав, конечно, звонят, изучают ситуацию, смотрят, что происходит. А если есть что-то существенное, что-то реальное, мы обсуждаем это и принимаем решения.

Итак, это наш порядок действий. Так было всегда. Я предполагаю, что так будет и в течение следующих полутора недель. Но когда что-то случится, вы об этом узнаете», — приводит слова Карри портал Basketball Network.

