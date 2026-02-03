«Руководству «Локо» можно было подождать». Президент Единой лиги — об увольнении Юдина

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о смене главного тренера в краснодарском «Локомотиве-Кубань». В июле прошлого года команду возглавил Антон Юдин. В январе 2026-го он был отправлен в отставку. 7 января железнодорожников возглавил сербский специалист Томислав Томович.

«Антон Юдин пришёл в новую серьёзную команду, с уже сложившимся костяком. Моё персональное мнение – всё-таки руководству «Локомотива» можно было немного подождать, потому что в последних матчах коллектив показывал понятную, чёткую игру. Но где-то не хватило везения, где-то нужен был результат здесь и сейчас, а этого не случилось. Представьте, есть 12 игроков. Сегодня они играют одним образом, а завтра приходит новый тренер, меняет стиль, к нему надо привыкнуть. Наверное, Антону не хватило опыта для того, чтобы дать результат в кратчайшие сроки. А в «Уралмаше» руководство как раз выступало за назначение русского тренера, чтобы был баланс между развитием российских игроков и качественными легионерами. Посмотрим, как у Юдина получится в Екатеринбурге – первые результаты уже есть.

В «Локомотиве» новый наставник Томислав Томович, который был помощником в «Црвене Звезде» и, в принципе, большие команды тоже не тренировал, так что где-то риск остаётся. Вопрос в том, насколько он более опытный, нежели Антон, чтобы привить свой стиль. В клубах меняются тренеры – это всегда ажиотаж, спортивная составляющая, которая интересна нашему болельщику. В лиге после таких турбулентных изменений всё становится только интереснее, и практически каждая игра несёт за собой дополнительную интригу», – сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

