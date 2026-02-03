Скидки
Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Сергей Кущенко объяснил, в чём заключается опасность ситуации с Елатонцевым

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко объяснил, в чём заключается опасность ситуации, сложившейся вокруг Кирилла Елатонцева и его скандального отъезда из «Локомотива-Кубань» в команду Университета Оклахомы, за которую на данный момент центровой выступает в NCAA.

«Ситуация не только на российский баскетбол проецируется. Проблема очень серьёзная и требует всевозможных решений от высших баскетбольных организаций. «Локомотив» подал иск в НЦСА (Национальный центр спортивного арбитража. – Прим. «Чемпионата»), и в ближайшее время будет рассмотрение. Проблема здесь в чём? Опасность для инвестиций в молодёжь по всему миру. Если, например, клуб или детская спортивная школа развивает игрока, и по окончании определённого срока он начинает добиваться высоких результатов, то может уйти в свободное плавание по линейке, которая открылась в NCAA», – сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с президентом Единой лиги Сергеем Кущенко на «Чемпионате».
