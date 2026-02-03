«Мечта уехать остаётся». Президент Единой лиги допустил перенос Матча звёзд из Москвы

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил на вопрос, планируют ли в руководстве провести Матч всех звёзд в другом городе России. На протяжении последних восьми сезонов мероприятие проводилось в Москве.

«Этот вопрос каждый год задают. Сочи в своё время был выбран, потому что это был первый Матч звёзд, нужно было что-то взрывное сделать. И когда мы народ вывезли и сделали на берегу моря шикарные ивенты, было много интересного. Но всё это было впервые. Затем был Санкт-Петербург, культурная столица, где у нас был балет, Баста, и мы какую-то медийность показывали. Потом мы стали все матчи проводить в Москве, так как с точки зрения логистики это было проще. Мы должны учитывать окно ФИБА, чтобы не терять некоторых звёздных игроков, уезжающих в сборные. Сейчас по календарю немного сместились влево, но пришла другая сложность. После Матча звёзд у нас сразу игры чемпионата, и команды могут не успеть подготовиться к важным встречам. Каждый раз мы сверяем логистику, но мечта уехать куда-нибудь остаётся. Возможно, отметим десятилетие и на следующий сезон расписание позволит куда-то вывезти наш крутой ивент», – сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

