«Так профессиональные игроки не поступают». Кущенко — о легионере, ушедшем из «Зенита»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко объяснил, с чем, по его мнению, был связан произошедший посреди сезона отъезд MVP чемпионата-2023/2024 Ненада Димитриевича из «Зенита» в «Баварию».

«Уход Димитриевича вряд ли связан с уровнем соревнований в Лиге ВТБ. Думаю, проблема была не в этом. Понятно, что мы в такой системе координат давно живём — сначала игроки рассматривают Евролигу, хотят быть на виду, где большие бюджеты, конкуренция, медийность. У всех мечта показать себя, вдруг заметят в НБА. И Димитриевич скорее выбирал путь именно к тому, чтобы быть ближе к большим европейским командам.

Ну и личная ситуация игрока тоже очень важна для его семьи и так далее. Но с Димитриевичем мне не понравилось только одно: время в «Зените» он проводил настолько некачественно, что было видно невооружённым глазом. Так профессиональные игроки не поступают», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

