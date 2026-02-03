Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Так профессиональные игроки не поступают». Кущенко — о легионере, ушедшем из «Зенита»

«Так профессиональные игроки не поступают». Кущенко — о легионере, ушедшем из «Зенита»
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко объяснил, с чем, по его мнению, был связан произошедший посреди сезона отъезд MVP чемпионата-2023/2024 Ненада Димитриевича из «Зенита» в «Баварию».

«Уход Димитриевича вряд ли связан с уровнем соревнований в Лиге ВТБ. Думаю, проблема была не в этом. Понятно, что мы в такой системе координат давно живём — сначала игроки рассматривают Евролигу, хотят быть на виду, где большие бюджеты, конкуренция, медийность. У всех мечта показать себя, вдруг заметят в НБА. И Димитриевич скорее выбирал путь именно к тому, чтобы быть ближе к большим европейским командам.

Ну и личная ситуация игрока тоже очень важна для его семьи и так далее. Но с Димитриевичем мне не понравилось только одно: время в «Зените» он проводил настолько некачественно, что было видно невооружённым глазом. Так профессиональные игроки не поступают», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с президентом Единой лиги Сергеем Кущенко на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Для Единой лиги важны все команды — не только топ-4». Большое интервью с Сергеем Кущенко
Эксклюзив
«Для Единой лиги важны все команды — не только топ-4». Большое интервью с Сергеем Кущенко

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android