Президент ЕЛ ВТБ — о положении одной из команд: сложная ситуация, внимательно наблюдаем

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о положении «Самары», которая по итогам предыдущего сезона могла лишиться прописки на турнире из-за непростого финансового положения.

«Что бы мы ни говорили, у «Самары» сложная ситуация. Мы очень внимательно наблюдаем, надеемся. У них есть всё для хорошего выступления. И структура, и хороший зал, и поддержка властей, хотя она заключается сейчас только в одном — закрыть старые долги и выйти на уровень, когда можно будет кого-то пригласить и подписать по-серьёзному.

Но мы ждём и верим, что «Самара» выйдет из этой ситуации и команда во главе с Никитой Михайловским будет к этому готова. Там много и других ребят. Они заходят, играют против больших команд. Раньше какие-то стеснения были, сейчас ничего не стесняются. То есть всё развивается именно так, как есть возможность», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с президентом Единой лиги Сергеем Кущенко на «Чемпионате».

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд: