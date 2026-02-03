Сергей Кущенко назвал игрока, которого не ожидал увидеть на Матче звёзд Единой лиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко назвал баскетболиста, которого не ожидал увидеть на Матче всех звёзд в сезоне-2025/2026.

«Конечно, я бы не сказал ещё год назад, что Никита Михайловский попадёт на Матч звёзд. А вот видите, так сложилось, что он самый результативный игрок сезона. Как его не взять? Есть ребята, которые умеют пользоваться теми вызовами, которые они получают. Никита как раз один из тех, кто удивил своей результативностью, причём с любым соперником: неважно, ЦСКА или «Нижний Новгород», он показывает стабильную игру», – сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Юбилейный Матч звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 15 февраля. Никита Михайловский, который возглавляет чемпионат по результативности с 20,1 очка в среднем, будет представлять команду «Звёзды России».

