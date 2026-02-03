Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Кущенко назвал игрока, которого не ожидал увидеть на Матче звёзд Единой лиги

Сергей Кущенко назвал игрока, которого не ожидал увидеть на Матче звёзд Единой лиги
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко назвал баскетболиста, которого не ожидал увидеть на Матче всех звёзд в сезоне-2025/2026.

«Конечно, я бы не сказал ещё год назад, что Никита Михайловский попадёт на Матч звёзд. А вот видите, так сложилось, что он самый результативный игрок сезона. Как его не взять? Есть ребята, которые умеют пользоваться теми вызовами, которые они получают. Никита как раз один из тех, кто удивил своей результативностью, причём с любым соперником: неважно, ЦСКА или «Нижний Новгород», он показывает стабильную игру», – сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Юбилейный Матч звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 15 февраля. Никита Михайловский, который возглавляет чемпионат по результативности с 20,1 очка в среднем, будет представлять команду «Звёзды России».

Читайте интервью с президентом Единой лиги Сергеем Кущенко на «Чемпионате».
Материалы по теме
«Для Единой лиги важны все команды — не только топ-4». Большое интервью с Сергеем Кущенко
Эксклюзив
«Для Единой лиги важны все команды — не только топ-4». Большое интервью с Сергеем Кущенко

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android