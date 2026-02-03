Скидки
Олимпия Милан — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
«Путь Егора Дёмина надо изучать». Кущенко — про российских баскетболистов за рубежом

«Путь Егора Дёмина надо изучать». Кущенко — про российских баскетболистов за рубежом
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о перспективах российских баскетболистов, которые в нынешнем сезоне выступают за рубежом, в том числе в США.

«Когда наши молодые талантливые игроки уезжают в мировые баскетбольные институты, они получают там абсолютно другую подготовку. Посмотрите, сколько перспективных ребят уехало в этом сезоне в различные академии. Тот же Егор Дёмин – его путь надо отдельно изучать. Всем надо посмотреть, как благодаря трудолюбию развился этот талант. Русский парень поехал через «Тринту» в «Реал» Мадрид, в NCAA, и вот, пожалуйста, – восьмой номер драфта. Конечно, мы следим за такими историями.

Мировые институты и академии развивают молодых игроков в конкурентных условиях. И если наши проспекты попадают в большие команды уровня «Реала», это совершенно другой уровень. Кто-то из них зацепится, кто-то нет, Лига ВТБ всегда открыта. Думаю, европейские клубы могли бы на них тоже претендовать, но там есть ограничения по легионерам, из-за которых в местных чемпионатах не дают много шансов. Тем не менее очень хорошо, что российские ребята пробуют новое и за пределами России. Это качественная подготовка, и есть надежда на то, что они вернутся в Лигу ВТБ и станут классными баскетболистами», – сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с президентом Единой лиги Сергеем Кущенко на «Чемпионате».
«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина:

