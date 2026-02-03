Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Могли бы дать фору многим». Сергей Кущенко — о расширении Единой лиги в Европу

«Могли бы дать фору многим». Сергей Кущенко — о расширении Единой лиги в Европу
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о внутрисезонном турнире Basket Cup и перспективах дальнейшего расширения чемпионата за пределы России.

«Мы сотрудничаем только с теми, кто с нами готов сотрудничать. Пока это наши сербские коллеги, большое им спасибо за это. Вывезенный в Белград Кубок показал, что организация наших матчей остаётся на очень высоком уровне. Здесь мы могли бы дать фору всем — и многим большим клубам. Поэтому мы говорим о том, что любой международный формат для нас и наших команд очень важен. Чтобы показать себя, посмотреть, как выглядят другие. И в этом смысле и «Игокеа», и «Меге» нужно сказать большое спасибо за то, что зашли в наш проект Basket Cup.

Управление Лигой ВТБ в последний сезон — это ручной режим. Мы стараемся каждый год сориентироваться по месту. То плей-ин вводим, то убираем, потому что есть внутрисезонный турнир, то делаем «Финал четырёх». То есть мы не сидим на месте. Мы даже не можем сейчас сказать, что будет в следующем сезоне, потому что будем внимательно изучать аналитику, отзывы, внимательно смотреть за европейской повесткой, где ещё та турбулентность. Там то НБА заходит, то не заходит, то футбольные клубы хотят большие баскетбольные секции, то не хотят.

То «Реал» едет в НБА, то нет, то «Барселона» десятилетний контракт подписывает с Евролигой. В общем, всё это даёт нам шанс внимательно смотреть за баскетбольной политикой и судить о наших возможностях, вовремя найти свою нишу, чтобы баскетбол в России, в Лиге ВТБ остался на высоком уровне, с зарубежными командами. Не это ли мечта? Завтрашнего дня», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с президентом Единой лиги Сергеем Кущенко на «Чемпионате».
