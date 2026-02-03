«Могу привести один эпизод». Первый тренер Дёмина ответил, что отличало Егора от других

Первый тренер разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина Евгений Горбунов отметил высокий баскетбольный интеллект своего бывшего подопечного, который проявлялся у игрока с самого раннего возраста.
«С самого детства Егора отличал баскетбольный интеллект — уже тогда он выделялся на фоне сверстников. Он мог отдать неожиданный пас, читал игру на другом уровне, мог набирать очки в сложные моменты и постоянно что-то придумывал, предлагал новые идеи.
В качестве примера могу привести один эпизод: дома он постоянно записывал в тетрадь собственные игровые заготовки и подробно анализировал своих основных соперников. Затем приходил на тренировку и мог полностью разобрать игру команды соперника.
Эта тетрадь до сих пор хранится у них дома. Честно говоря, для меня было неожиданно, что игрок в таком юном возрасте настолько глубоко изучал баскетбол», — приводит слова Горбунова Basketball Sphere.
«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина: