Главная Баскетбол Новости

Первый тренер Егора Дёмина — об игроке: мы оба были одержимы

Первый тренер Егора Дёмина — об игроке: мы оба были одержимы
Комментарии

Первый тренер разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина Евгений Горбунов поделился подробностями о том, как строились их рабочие отношения в период развития игрока.

«Думаю, взаимное доверие развивалось потому, что мы оба были одержимы своей работой — я как тренер, а он как баскетболист. То, что мы делали на тренировках, начало приносить результаты: команда стала выигрывать, игроки улучшались, а это означало, что мы движемся в правильном направлении. Доверие рождается из таких моментов.

Учитывая, что Егор понимал баскетбол гораздо глубже своих лет, мы могли обсуждать игровые ситуации и детали не только на тренировках, но и прямо во время матчей. Я принимал его точку зрения или отдельные предложенные решения, и не видел в этом ничего плохого, потому что то, что он предлагал, было логично, разумно и надёжно.

Когда мы работали индивидуально, конкретные вещи и элементы, на которых мы фокусировались, начали давать результаты в играх, и это доверие становилось ещё крепче», — приводит слова Горбунова Basketball Sphere.

