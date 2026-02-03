Скидки
«В наше время такое встречается редко». Первый тренер Дёмина выделил качество Егора

Евгений Горбунов, первый тренер разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, рассказал о ключевых качествах своего бывшего подопечного.

«Я бы выделил его работоспособность, трудовую этику, целеустремлённость, воспитание и отношение к делу — всё, за что он берётся, выполняется полностью. И очень важный фактор — отсутствие какого-либо «синдрома звезды»: на него это никогда не влияло, что в наше время встречается редко», — приводит слова Горбунова Basketball Sphere.

Ранее Горбунов признался, что всегда был уверен, что Дёмин добьётся успеха в баскетболе.

