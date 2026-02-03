Уэйд рассказал, какую роль сыграл в победе «Майами» в финале НБА — 2006

Член Зала славы баскетбола и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Уэйд вспомнил сезон-2005/2006, в котором вместе с «Майами Хит» впервые завоевал чемпионский титул лиги.

«Я просто хотел использовать свой шанс. У меня была потрясающая команда. Оглядываясь по сторонам, я с трудом верил, что играю рядом с такими звёздами, как Шак и Антуан Уокер. Я был самым молодым игроком в команде, тем, кто мог вывести её на новый уровень — и мне это удалось. Я сделал всё, что от меня зависело, как и каждый из нас.

Мой вклад ещё долго будут вспоминать, и, возможно, он окажется достаточным, чтобы когда-нибудь войти в Зал славы и стать одним из величайших игроков в истории НБА. Я очень благодарен за это. Понимаю, что в качестве молодого игрока не являюсь лидером коллектива, но обладаю выдающимся талантом и знаю: если мы хотим стать чемпионами, я должен показать лучшую игру в своей карьере», — рассказал Уэйд в рамках собственного подкаста.

Видео можно посмотреть на канале Miami Heat в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эта победа в 2006 году стала для «Майами» первой в истории франшизы. Более того, команда Уэйда совершила редкий камбэк в финальной серии: до них лишь двум коллективам — «Бостон Селтикс» в 1969 году и «Портленд Трэйл Блэйзерс» в 1977-м — удавалось выиграть серию, уступая по её ходу 0-2.