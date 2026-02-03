Инсайдер рассказал, как в «Лейкерс» воспринимают возможный уход Леброна Джеймса

Североамериканский журналист и инсайдер Джейк Фишер прокомментировал текущие отношения между звёздным лёгким форвардом Леброном Джеймсом и клубом «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Без сомнений, «Лейкерс» готовы к жизни после Леброна Джеймса, и, похоже, сам Леброн тоже настроен покинуть команду. Именно такое настроение сейчас царит в Лос-Анджелесе в ожидании этого межсезонья», — заявил Фишер на YouTube-канале Bleacher Report.

Примечательно, что восьмилетний период выступлений Джеймса за «Лейкерс» уже стал самым продолжительным отрезком его карьеры в одной команде, превзойдя его семилетнее пребывание в «Кливленде» (2003-2010).

Если Леброн решит продолжить карьеру в следующем сезоне, его следующий контракт, по прогнозам, будет существенно меньше нынешнего по финансовым условиям.