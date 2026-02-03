Джеймс Харден может перейти в «Кливленд» в результате обмена — инсайдер

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» ведёт переговоры с «Кливленд Кавальерс» о возможном обмене разыгрывающего Джеймса Хардена на защитника Дариуса Гарлэнда. Об этом сообщил американский журналист и инсайдер Sports Illustrated Крис Мэнникс на своей странице в социальной сети X.

Кроме того, Шэмс Чарания из ESPN добавил, что переговоры между сторонами продолжаются и клубы активно ищут варианты сделки до истечения дедлайна, в процесс вовлечены и другие команды. Дедлайн обменов наступает в четверг, 5 февраля.

По информации американских СМИ, интерес «Кливленда» к Хардену появился ещё в декабре, после неудачного старта «Клипперс», который подтолкнул руководство лос-анджелесского клуба к поиску обменных вариантов. В свою очередь, «Клипперс» давно проявляют интерес к Гарлэнду, что делает их естественными партнёрами для переговоров.

Следует отметить, что у «Клипперс» ограничены ресурсы для усиления команды через драфт: пик первого раунда 2026 года находится у «Оклахома-Сити Тандер», а 2028 года — у «Филадельфии Сиксерс». Таким образом, клуб может предложить только пики 2030 и 2032 годов, а также право на обмен в 2031 году.