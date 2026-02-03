Стал известен статус Стефена Карри перед следующим матчем НБА

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри пропустит ближайший матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», который пройдёт завтра, 4 февраля. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист San Francisco Standard Дэнни Эмерман.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 04 февраля 2026, среда. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Официальной причиной отсутствия игрока названы боли в колене. У Карри диагностирован пателлофеморальный болевой синдром, также известный как «колено бегуна». Это состояние связано с раздражением тканей и структуры вокруг коленной чашечки, а основными факторами его развития считаются возраст и повышенные физические нагрузки.

Отметим, что подобные проблемы уже возникали у Карри в нынешнем сезоне: в конце ноября и начале декабря он пропустил несколько матчей из-за ушиба мышцы бедра, а в январе столкнулся с травмой лодыжки. Кроме того, в последние недели разыгрывающего беспокоил дискомфорт в колене.