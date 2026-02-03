Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес Стамбул — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стал известен статус Стефена Карри перед следующим матчем НБА

Стал известен статус Стефена Карри перед следующим матчем НБА
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри пропустит ближайший матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», который пройдёт завтра, 4 февраля. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист San Francisco Standard Дэнни Эмерман.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Официальной причиной отсутствия игрока названы боли в колене. У Карри диагностирован пателлофеморальный болевой синдром, также известный как «колено бегуна». Это состояние связано с раздражением тканей и структуры вокруг коленной чашечки, а основными факторами его развития считаются возраст и повышенные физические нагрузки.

Отметим, что подобные проблемы уже возникали у Карри в нынешнем сезоне: в конце ноября и начале декабря он пропустил несколько матчей из-за ушиба мышцы бедра, а в январе столкнулся с травмой лодыжки. Кроме того, в последние недели разыгрывающего беспокоил дискомфорт в колене.

Сейчас читают:
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Янниса Адетокунбо должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Янниса Адетокунбо должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android