«Филадельфия» обыграла в гостях «Клипперс», у Тайриза Макси и Кавая Леонарда по 29 очков

В ночь со 2 на 3 февраля мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между местным клубом «Лос-Анджелес Клипперс» и «Филадельфией Сиксерс». Гости выиграли встречу со счётом 128:113.

Самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий защитник «Филадельфии» Тайриз Макси, в активе которого 29 очков, пять подборов и шесть ассистов, и лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард — 29 очков, четыре подбора и шесть ассистов.

Для «Сиксерс» эта победа стала четвёртой подряд, калифорнийцы проиграли второй матч из последних трёх.