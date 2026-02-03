Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Клипперс — Филадельфия Сиксерс, результат матча 3 февраля 2026, счет 113:128, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Филадельфия» обыграла в гостях «Клипперс», у Тайриза Макси и Кавая Леонарда по 29 очков
Комментарии

В ночь со 2 на 3 февраля мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между местным клубом «Лос-Анджелес Клипперс» и «Филадельфией Сиксерс». Гости выиграли встречу со счётом 128:113.

НБА — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 128
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 29, Миллер - 21, Сандерс - 17, Коллинз - 15, Лопес - 13, Зубац - 8, Данн - 6, Кристи - 2, Нидерхаузер - 2, Богданович, Браун, Батюм
Филадельфия Сиксерс: Макси - 29, Барлоу - 26, Эмбиид - 24, Убре - 15, Граймс - 14, Маккейн - 6, Бона - 6, Эджкомб - 5, Уотфорд - 3, Драммонд, Лоури, Джордж, Эдвардс, Гордон, Уокер

Самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий защитник «Филадельфии» Тайриз Макси, в активе которого 29 очков, пять подборов и шесть ассистов, и лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард — 29 очков, четыре подбора и шесть ассистов.

Для «Сиксерс» эта победа стала четвёртой подряд, калифорнийцы проиграли второй матч из последних трёх.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Адетокунбо и Хардена должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Адетокунбо и Хардена должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android