Маккаби Тель-Авив — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 3 февраля

Комментарии

В ночь со 2 на 3 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли четыре матча регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 3 февраля:

«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 102:95;
«Индиана Пэйсерс» — «Хьюстон Рокетс» — 114:118;
«Мемфис Гриззлиз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 137:128;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс» — 113:128.

По 39 очков набрали в своих матчах Алперен Шенгюн («Хьюстон») и Энтони Эдвардс («Миннесота»).

